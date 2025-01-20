Россиянам назвали самый выгодный способ погашения кредита

Эксперт Астафьев: погашать кредит лучше за счет вырученных со вклада процентов

Эксперт в области инвестиций Денис Астафьев посоветовал россиянам не спешить с досрочным погашением кредитов. Сейчас более выгодно платить по кредиту за счет процентов от вкладов, сообщает Газета.ru .

«Если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов», — отметил эксперт.

В условиях временных финансовых трудностей заемщики могут договориться с банком об отсрочке платежей сроком до полугода. Если наличие свободных средств позволяет, их лучше направить на погашение кредитов с высокими ставками.

Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, Астафьев приводит конкретный пример. Человек, взявший кредит в 2022 году на 1 млн рублей под 14,89% годовых с ежемесячным платежом 23 634 рубля, к 2025 году должен будет погасить 600 тыс. рублей. С учетом того, что ставки по вкладам достигают 22,5% годовых, проценты от депозита могут частично покрыть выплаты по кредиту.

Таким образом, размещая средства на вкладе, заемщик не только сохраняет капитал, но и использует его для обслуживания долга, получая при этом дополнительный доход. В то же время, ключевая ставка ЦБ остается на уровне 21%.