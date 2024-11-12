Россиянам лучше заключить ипотечный договор до 1 января 2025 года

Несмотря на увеличение ключевой ставки, россиянам, которые хотят купить жилье в ипотеку, лучше это сделать до наступления 2025 года, поскольку с 1 января возникнут дополнительные сложности, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

В текущих условиях на фоне сохранения влияния проинфляционных факторов вполне вероятно очередное повышение ключевой ставки Банком России на 1-2% в декабре 2024 года. ЦБ видит пока только первые скромные тенденции к снижению деловой активности и перегрева экономики, поэтому считает, что необходим дополнительный импульс со стороны ДКП для усиления сберегательной активности, замедления роста кредитования и формирования устойчивого дезинфляционного тренда, отметил Морковкин.

На этом фоне условия по ипотеке будут ужесточаться. С 1 января 2025 года вступает в силу действие «ипотечного стандарта», направленного на то, чтобы обезопасить выдачу кредитных средств в рамках ипотечного договора, например, гражданам с низким кредитным рейтингом.

«В этой связи тем россиянам, которым срочно требуется приобретение жилой недвижимости (за исключением семейной ипотеки), несмотря на высокие ставки до 25% годовых, будет целесообразно рассмотреть заключение ипотечного договора до 1 января 2025 года, поскольку позднее это будет сделать еще сложнее», — считает Морковкин.

С 1 января 2025 года банкам будет запрещено брать деньги с застройщиков за снижение ставки, если было допущено завышение стоимости жилья, что может побудить девелоперов сразу включать в цену лотов сниженный объем субсидирования, дабы возместить упущенную выгоду, пояснил эксперт.