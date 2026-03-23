Россия сократила импорт пива из ЕС в 7 раз за год

Поставки пива из ЕС в РФ в январе упали до минимума с 2004 года

В январе 2026 года Россия сократила импорт пива из стран Евросоюза в семь раз по сравнению с 2025 годом. Объем закупок стал минимальным почти за 22 года, сообщает РИА Новости .

По данным Евростата, в начале года российские компании ввезли пиво из ЕС на 763,6 тысячи евро против 5 миллионов евро в январе 2025 года. В годовом выражении импорт снизился в семь раз.

Сумма закупок стала самой низкой с февраля 2004 года. Тогда поставки составляли 741,6 тысячи евро.

Наиболее заметно сократились закупки из Литвы — в 107 раз до 9,9 тысячи евро. Импорт из Нидерландов уменьшился в 102 раза до 637 евро. Поставки из Чехии снизились в 12 раз до 57,3 тысячи евро, из Германии — в 7 раз до 214,3 тысячи евро.

