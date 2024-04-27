Риелтор Чурилов: заемщиков с повышенным НДФЛ могут лишить семейной ипотеки

Есть вероятность, что Минфин РФ может исключить из программы семейной ипотеки заемщиков с доходами более 5 млн рублей в год, которые платят НДФЛ по повышенной ставке — 15%, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

В месяц они получают более 400 тыс. рублей до вычета налогов, подсчитал риелтор.

«Все это делается ради сокращения расходов госбюджета. Как это будет реализовано на практике — пока непонятно. Но очевидно, что в этом случае будут учитываться доходы лишь заемщика или заемщиков, а не всей семьи и в целом, поскольку очень часто супруг оформляет ипотеку на самого себя без участия второй половинки», — прокомментировал Чурилов.

При этом он считает, что данное ограничение смогут обойти предприниматели и юрлица-собственники бизнеса, поскольку установить точную сумму их дохода не всегда представляется возможным из-за того, что все деньги бизнесмена крутятся в обороте, а также те, кто получает серую зарплату: они могут попросить работодателя написать им справку по форме банка и указать в ней минимальный доход.

Сложнее же всего скрыть реальные доходы будет бюджетникам, а также инвесторам, которые больше не смогут использовать семейную ипотеку в своих целях, отметил риелтор.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что российские власти рассматривают вариант исключения из программы льготной семейной ипотеки людей с высокими доходами.