Резкое изменение ситуации на межбанке 7 августа: курс рубля растет

В четверг на межбанке России ситуация резко изменилась. В фокусе внимания — геополитика, в которой история пока складывается благоприятным для России образом . На этом фоне доллар падает до 79,24 руб. (-0,95%), евро — до 92,55 руб. (-0,78%), сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Банки и крупные инвесторы реализуют в ценах ожидания «потепления» отношений с Западом, так как на следующую неделю намечена встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Место и точная дата неизвестны, но сам факт предстоящего разговора офлайн очень позитивен, отмечает эксперт.

«В моменте именно ожидания поддерживают рубль. Возможно котировки полетят в обратную сторону, но это будет не сейчас», — полагает Силаев.

Сегодня доллар будет двигаться в пределах 79-81 рубля, евро — 92-93 рублей, юань — рядом с 11 рублями, прогнозирует он.