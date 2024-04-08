Резидент ОЭЗ «Дубна» Подмосковья создал уникальную заживляющую повязку

Компания «Эверс» (входит в ГК «Эверс груп Рус») зарегистрировала новое медицинское изделие — мазевую сетчатую стерильную повязку для заживления ран. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Резидент особой экономической зоны «Дубна», специализирующийся на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств, уже приступил к выпуску заживляющих повязок. Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тысяч единиц этой продукции», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в проект составляют 11 млн рублей.

«В качестве носителя мазевой основы нового медицинского изделия выбрана химически неактивная адсорбируемая полиэфирная сетка, которая медленно отдает мазь в рану, выполняет роль импланта для грануляционных процессов в ране, — рассказала генеральный директор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина. — В этом уникальность и отличие нашего изделия от импортных и отечественных аналогов. Входящие действующие вещества позволяют избежать заражения крови, нагноения, стимулируют ускорение регенерации тканей и отлично защищают кожу от рубцов. В ближайшее время изделие начнет проходить апробацию в крупнейших медицинских учреждениях Москвы и Московской области».

Мазевая сетчатая стерильная повязка представляет собой атравматическую прямоугольную полиэфирную сетку, пропитанную лечебным мазевым составом. В его основе — медь и цинк, составляющие активную синергетическую композицию эссенциальных элементов, усиливающую защитные и регенеративные свойства кожи.

Мазевая сетка моделируется на ране любой сложности, не прилипает к раневой поверхности, не создает дискомфорта и болевых ощущений при снятии и замене повязки. Мазевая основа предотвращает попадание микроорганизмов.

Медицинское изделие может применяться в клинических, домашних и полевых условиях, для лечения серьезных ожогов, венозных, трофических и диабетических язв, пролежней, ран при пересадке кожи и других повреждений кожи.

В зависимости от назначения изделие выпускается в четырех вариантах исполнения, пяти разных размерах и с различным составом (включая серебро, селен, хлорид алюминия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.