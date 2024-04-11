Резидент ОЭЗ «Дубна» инвестирует более 200 млн рублей в запуск производства
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Компания ООО «РОКИП» стала новым резидентом ОЭЗ ТВТ «Дубна», где запустит производство счетчиков электрической энергии, устройств сбора и передачи данных, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В статусе резидента компания займется разработкой и выпуском однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии для интеллектуальных систем учета.
«Инвестиции в проект, предполагающий строительство производственного здания площадью не менее 2,5 тыс. кв. метров, составят 205 млн рублей. На новом предприятии создадут около 40 новых рабочих мест для жителей Дубны и близлежащих муниципалитетов», — заявила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Счетчики «РОКИП» демонстрируют высокую точность измерений и учет электроэнергии. Продукция проходит строгую проверку, что обеспечивает ее надежность и долгий срок службы, работает в широком диапазоне температур (от -40 до +55 градусов) и в различном климате. Также оборудование просто в установке и эксплуатации.
«Умные» системы учета электроэнергии позволяют значительно снизить операционные расходы компании и открывают возможности для дальнейшего технологического развития производства, повышения качества обслуживания клиентов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.
«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.