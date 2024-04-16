Reuters узнало о новом будущем члене ОПЕК+

В международную организацию ОПЕК+, куда входят 11 стран, может быть принята Намибия. В южноафриканской стране есть месторождения черного золота суммарным объемом в 2,6 миллиарда баррелей, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на информагентство Reuters.

Еще осенью 2022 года правительство Намибии заявило, что намерено подать заявку на вступление в ОПЕК+ при подтверждении крупных нефтяных месторождений на своей территории.

Пока государство еще не обращалось с соответствующей инициативой ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+.

Присоединение Намибии к ОПЕК+ может начаться с подписания страной хартии сотрудничества государств-производителей нефти.