Reuters узнало о новом будущем члене ОПЕК+
Reuters: в ОПЕК+ хотят принять Намибию
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В международную организацию ОПЕК+, куда входят 11 стран, может быть принята Намибия. В южноафриканской стране есть месторождения черного золота суммарным объемом в 2,6 миллиарда баррелей, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на информагентство Reuters.
Еще осенью 2022 года правительство Намибии заявило, что намерено подать заявку на вступление в ОПЕК+ при подтверждении крупных нефтяных месторождений на своей территории.
Пока государство еще не обращалось с соответствующей инициативой ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+.
Присоединение Намибии к ОПЕК+ может начаться с подписания страной хартии сотрудничества государств-производителей нефти.