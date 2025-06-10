Расходы на создание городской среды в 2024 году увеличились на 2 млрд руб в Подмосковье

Расходы бюджета Подмосковья за 2024 год исполнены в сумме 1 трлн 053 млрд рублей или на 93% к уточненным плановым назначениям года. По сравнению с 2023 годом объем расходов вырос на 7%. Об этом сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков в ходе публичных слушаний по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2024 год» в Мособлдуме. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В 2024 году исполнение расходов бюджета осуществлялось в рамках 19 государственных программ, а также по непрограммным направлениям деятельности. Программные расходы областного бюджета составили в 2024 году 1 трлн 038 млрд рублей или 98,5% в общем объеме расходов.

По сравнению с 2023 годом программные расходы увеличились на 67 млрд рублей или 7%. Рост к 2023 году обеспечен по 10 госпрограммам, при этом наибольшее увеличение — более чем на 40% — отмечается по программам, относящимся к экономическому блоку и строительству.

Расходы на развитие инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортный комплекс, благоустройство, жилищную политику, ЖКХ и экологию, составили в целом 258 млрд рублей.

Расходы на транспортное обслуживание населения и поддержку транспортных организаций составили 54 млрд рублей.

Расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры сложились в объеме 35 млрд рублей, увеличившись к 2023 году на 8 млрд рублей. Основным фактором роста стала реализация первоочередных мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту котельных и сетей теплоснабжения — всего были профинансированы работы на более чем 500 объектах. Также средства были направлены на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт 269 объектов водоснабжения и водоотведения, станций очистки воды.

Расходы на создание комфортной городской среды в 2024 году увеличились на 2 млрд рублей и составили 16 млрд рублей. Средства пошли на благоустройство 54 общественных пространств, 14 лесопарков, а также 7 проектов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Расходы в сфере жилищной политики, предусмотренные на обеспечение жильем отдельных категорий граждан и расселение аварийного жилищного фонда, составили в целом 26 млрд рублей, жилищные условия улучшили 11,6 тыс. семей.

В 2024 году продолжалась целенаправленная работа по поддержке реального сектора экономики, как и в предыдущие периоды. В 2 раза, до 12 млрд рублей, увеличился объем финансирования на развитие индустриальных парков и особых экономических зон. Оказана поддержка инвесторам и промышленным предприятиям, производителям, реализующим проекты в сфере импортозамещения, субъектам малого и среднего предпринимательства. На развитие информационных технологий и поддержку IT-отрасли было направлено 13 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 4 млрд рублей, или почти в 1,5 раза.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.