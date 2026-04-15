Путин сообщил о снижении ВВП России на 1,8% за январь–февраль

Президент России Владимир Путин заявил, что за январь и февраль ВВП снизился на 1,8%, а ряд ключевых отраслей показал отрицательную динамику, сообщает газета «Известия» .

О сокращении экономики глава государства сообщил 15 апреля на совещании по экономическим вопросам.

«Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь–февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное и системно значимое направление, как строительство», — сказал он.

Путин отметил, что на показатели повлияли календарные, погодные и сезонные факторы. В январе рабочих дней было на два меньше, чем годом ранее, в феврале — на один. При этом он подчеркнул, что этими причинами снижение инвестиционной активности не исчерпывается.

По словам президента, макроэкономические показатели оказались ниже ожиданий экспертов, прогнозов правительства и Центрального банка России. Он призвал представить дополнительные меры для возобновления экономического роста, поддержки деловой активности и улучшения структуры занятости.

Ранее Путин заявлял, что замедление роста экономики в 2025 году было ожидаемым. Он напомнил, что инфляция в 2024 году составила 9,5%, а в 2025-м снизилась до 5,6%, и подчеркнул важность предсказуемости цен для бизнеса и граждан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.