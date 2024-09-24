Путин: россияне поняли, что надежнее вкладывать деньги внутри страны

Российский президент Владимир Путин заявил, что увеличение объема частных инвестиций в России свидетельствует о том, что граждане осознают преимущества размещения своих средств в пределах страны, сообщает ТАСС .

Российский лидер провел рабочую встречу с главой Сбера Германом Грефом.

«Видимо, приходит осознание того, что лучше все „заносить в дом“ (я имею в виду рост частных инвестиций)», — ответил Путин на доклад Грефа о росте частных инвестиций.

Глава государства добавил, что об этом говорит ситуация, которая сложилась за последние два года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с начала следующего года МРОТ в стране будет увеличен до 22 440 рублей. В результате принятого решения повысятся зарплаты примерно у 4 млн россиян.