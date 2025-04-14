Путин поинтересовался условиями труда у работницы завода в Ленинградской области

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством по развитию леспрома поинтересовался у работницы предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области об условиях работы и зарплате сотрудников, пишет РИА Новости .

Сначала Путин обратил внимание на работников завода, которые стояли за станками позади управляющего директора предприятия Вадима Осипова.

«Я не знаю, можно ли оторвать кого-то хотя бы одного из них от производственного цикла, на одну секундочку чтобы он подошел», - попросил Путин.

Работница предприятия рассказала президенту, что переехала в Россию из Приднестровья и уже успела поработать в разных сферах.

По ее словам, женщину научили всему необходимому на производстве. Кроме того, она предпочла не отвечать на вопрос об уровне своей заработной платы, но рассказала о хороших условиях работы для сотрудников и доступе к детским садам, школам и магазинам.

Осипов также отметил, что средняя зарплата по компании находится в районе 100 тысяч руб. без учета доходов топ-менеджмента.