Путин поддержал идею о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда медиа о том, что глава государства Владимир Путин во время закрытой встречи с предпринимателями предлагал направлять средства на нужды специальной военной операции. По его словам, президент лишь поддержал добровольную инициативу одного из участников диалога о выделении государству крупной суммы, сообщает «Интерфакс» .

Песков назвал ложными утверждения, что соответствующее предложение исходило от главы «Роснефти» Игоря Сечина, что речь шла именно о финансировании СВО и что Путин обращался с такой просьбой к бизнесу.

«Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной, очень крупной суммы денег. Это было его семейное решение», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что данный участник аргументировал свою позицию тем, что большинство присутствующих бизнесменов начинали свою деятельность в 1990-е годы, и это начало часто было связано с государством. Поэтому сейчас многие считают своим долгом сделать подобные добровольные взносы.

Несмотря на то, что инициатива исходила не от Путина, президент положительно ее оценил. На вопрос о имени инициатора идеи представитель администрации президента ответил, что встреча была закрытой именно для того, чтобы не раскрывать подобные детали.

