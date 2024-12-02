Прокуратура предложила компенсировать изъятие акций частных инвесторов

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд отложил решение по делу об изъятии у частных инвесторов акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), которые те приобрели на бирже. Однако прокуратура предложила свой вариант урегулирования претензий.

Она считает, что добросовестным приобретателям ценных бумаг предприятия полагаются выплаты. При этом прокуратура уточняет, что их стоит считать не некой компенсацией, а «жестом доброй воли». На данный момент предложение официально еще не оформлено, детали будут раскрыты позже.

Отмечается, что инвесторам предлагают вернуть те деньги, которые они вложили в покупку акций. Представляющий в деле интересы Мосбиржи адвокат Сергей Савосько уточнил, что инвесторы не возражают против выплат. При этом он настаивает на том, что покупка ценных бумаг на бирже должна быть защищена от всех правопритязаний.

Ранее суд решил, что ценные бумаги, изъятые у основных акционеров СМЗ в пользу государства, нужно изъять и у частных инвесторов, которые приобрели их на Мосбирже. Инвесторы подали апелляционную жалобу на это решение. Следующее заседание по этому делу назначено на 16 января 2025 года.