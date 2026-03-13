Производитель медигл в Дубне увеличит выпуск по нацпроекту

Компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» из ОЭЗ «Дубна» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» и планирует повысить эффективность производства. На предприятии уже определили пилотный участок и ожидаемые показатели роста, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» стала новым участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие работает в особой экономической зоне «Дубна» и выпускает медицинскую продукцию полного цикла — от изготовления игл до их стерилизации. Продукция соответствует международным стандартам GMP.

На предприятии прошло стартовое совещание с участием специалистов регионального центра компетенций Московской области. Сотрудники компании и эксперты определили шаги по внедрению инструментов бережливого производства.

Пилотным потоком выбрали производство одноразовых инъекционных шприцев. Ожидается, что оптимизация позволит более чем на 10% увеличить выработку, на 15% сократить объем незавершенного производства и минимум на 10% уменьшить время производственного цикла. Полученный опыт планируется тиражировать на другие участки.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно через ИТ-платформу Производительность.рф. Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.