Продолжает падение: доллар опустился ниже 78 рублей

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Курс доллара на межбанке опустился ниже 78 руб впервые с 2023 года

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 78 рублей впервые с 31 мая 2023 года. В моменте американская нацвалюта дешевела на 2,61%, до 77,875 рубля, сообщает «Сам ты инвестор!» со ссылкой на данные торгов на 11:35 по московскому времени.

Некоторые эксперты считают, что нынешнее укрепление рубля связано с улучшением геополитического фона и позитивной ситуацией на нефтяном рынке.

Утром 29 мая курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая. Юань на внебиржевом рынке также упал до 10,913 рубля впервые с 19 июня 2024 года.

Центробанк России устанавливал следующие официальные курсы валют на 29 мая: 79,6037 рубля за доллар, 90,3365 рубля за евро и 11,0504 рубля за юань.