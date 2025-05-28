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ЦБ понизил курс доллара на 29 мая до 79,6037 руб

Банк России установил официальные курсы валют на 29 мая. Как следует из данных на сайте ЦБ, доллар и евро ослабли к рублю.

28 мая курс американской валюты был установлен на уровне 79,6176 руб. 29 мая он опустился до 79,6037 руб.

Евро также подешевел. Курс на четверг понизился до 90,3365 руб. против 90,9007 руб. днем ранее.

Снижение показал и курс юаня. Он стал стоить 11,0504 руб., тогда как днем ранее китайская валюта находилась на уровне 11,1014 руб.

Между тем аналитики рассказали, что американская валюта опустилась ниже 80 руб. в связи с улучшением геополитического фона и притоком капитала в высокодоходные российские активы. Рынок положительно отреагировал на обсуждение мирного урегулирования с Украиной.