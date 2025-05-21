Доллар опустился ниже 80 впервые за два года: что стоит за его укреплением

22 мая Центральный банк России установил официальный курс доллара на уровне 79,7530 рублей — впервые с 27 мая 2023 года американская валюта опустилась ниже психологически важной отметки в 80 рублей. Опрошенные РБК аналитики связывают текущее укрепление рубля с комплексом факторов, включая улучшение геополитического фона и приток капитала в высокодоходные российские активы.

«Эмоциональный фактор играет ключевую роль — рынок реагирует на налаживание диалога с США и обсуждение мирного урегулирования с Украиной», — поясняет Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер». По ее словам, снижение рисков стимулирует интерес нерезидентов к российским ОФЗ, что увеличивает приток валюты. Дополнительную поддержку рублю оказывают экспортеры, активно продающие валютную выручку перед фискальными и дивидендными выплатами.

Параллельно сокращается спрос на доллары и евро со стороны импортеров: бизнес ожидает возможного смягчения санкций и возвращения иностранных поставщиков, что может сделать закупки дешевле в будущем.

Алина Попцова из УК «Альфа-Капитал» отмечает, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди валют развивающихся рынков с начала 2025 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, снижению импорта и высоким реальным ставкам.

Юрий Кравченко («Велес Капитал») подчеркивает роль ожиданий по снятию инфраструктурных санкций, что улучшает перспективы валютной ликвидности.

Некоторые эксперты не исключают краткосрочного укрепления рубля до 75-78 за доллар, однако для устойчивого тренда потребуются конкретные шаги в геополитике.

«Главный риск для рубля — резкое ухудшение внешнеполитической конъюнктуры, например срыв переговоров по Украине», — резюмирует Наталья Ващелюк из УК «Первая». Пока же рынок балансирует между надеждами на разрядку и привычной осторожностью.