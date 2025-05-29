Доллар рухнул ниже 79 рублей

сегодня в 10:20

Курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Центробанк России устанавливал следующие курсы валют на 29 мая: 90,3365 рубля за евро, 79,6037 рубля за доллар и 11,0504 рубля за юань.

Тем временем курс криптовалюты Toncoin (TON) вырос на фоне новостей о выпуске облигаций Telegram и приоритизации платежных функций экосистемы TON.

Ранее РИАМО спросило у экспертов, какой курс рубля ожидать в июне 2025 года. По мнению ряда специалистов, грядущим летом российская нацвалюта начнет слабеть.