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Курс монеты Toncoin увеличился на фоне заявлений о планах Telegram и TON

Курс криптовалюты Toncoin (TON) увеличился на 3,2% на фоне заявлений о планах мессенджера Telegram, а также экосистемы TON. Цена монеты составляет 3,08 долларов, сообщает РБК .

28 мая Telegram, который связан с экосистемой Ton, собирается привлечь минимум 1,5 млрд долларов инвестиций. Средства могут вложить фирма BlackRock, государственный инвестфонд Абу-Даби Mubadala и хедж-фонд Citadel, отмечают в The Wall Street Journal (WSJ).

Полученные деньги Telegram собирается направить на выкуп долговых обязательств по облигациям, которые появились в 2021 году. Их срок погашения будет в марте 2026 года.

По данным источников WSJ, в 2024 году у Telegram выручка составила 1,4 млрд долларов. Прибыль была равна 540 млн долларов.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров сказал, что не зависим от госструктур. Он напомнил, что русский.