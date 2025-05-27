Дуров опроверг свою зависимость от госструктур заявлением, что русский

В Сети распространилась информация, что якобы основатель Telegram Павел Дуров является зависимым от госструктур. Однако сам бизнесмен с этим не согласился и сделал провокационное заявление о том, что является русским, пишет РИА Новости .

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram», — заявил Дуров.

Основатель одного из самых популярных мессенджеров подчеркнул, что Telegram и соцсеть «ВКонтакте», к которой в прошлом он имел прямое отношение, сыграли большую роль в защите слова и частной жизни, в том числе в Восточной Европе.

Ранее Дуров заявил, что одна из стран Европы требовала от него вмешаться в президентские выборы в Румынии, однако он отказался. После этого он публично сообщил, что готов приехать в Румынию для дачи показаний, если это поможет защитить демократию данной страны.