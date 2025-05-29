сегодня в 10:37

Курс юаня рухнул до минимума с середины июня 2024 года

Курс юаня на внебиржевом рынке упал на 0,91% — до 10,913 рубля. Это минимальный результат с 19 июня 2024 года, следует из данных торгов на 10:00 по московскому времени.

Также курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая. На российском межбанковском рынке валюта теряла 1,42%, рухнув до 78,775 рубля.

Центробанк России устанавливал следующие курсы валют на 29 мая: 90,3365 рубля за евро, 79,6037 рубля — за доллар и 11,0504 рубля — за юань.

Какой курс рубля ожидать в июне 2025 года, читайте в материале РИАМО.