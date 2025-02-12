Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар 18 февраля

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре для экспортеров «Час с торговым представителем РФ в Социалистической Республике Вьетнам». Мероприятие состоится в онлайн-формате 18 февраля. Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие ориентировано на субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в изучении возможностей выхода на рынок Вьетнама, тонкостей предпринимательской деятельности и поддержке со стороны торгового представительства.

Спикером вебинара выступит торговый представитель России в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Харинов. Эксперт расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке со стороны государства.

Вебинар пройдет 18 февраля с 12:00 до 13:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/chasstorgpredomvietnam2025. Регистрация открыта до 10:00 18 февраля. Ссылка на вебинар придет на почту. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru

Помимо образовательных, Фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте: https://exportmo.ru/.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.