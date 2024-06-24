Предприятия Клина произвели продукции на 45 млрд рублей за четыре месяца 2024 г

За четыре месяца предприятия Клина отгрузили товаров собственного производства на почти 45 млрд рублей, тем самым превысив соответствующие показатели прошлого года на 28,9%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 38 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года на 28%. Увеличение объемов выпуска отмечается в производстве готовых металлических изделий — более 6 млрд рублей или почти в два раза, неметаллической минеральной продукции — рост на 25,3%; пищевых продуктов — рост на 16,9%.

Оборот розничной торговли достиг 10 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 20,4%. Покупки онлайн занимают 3,6% розничного товарооборота.

Сельскохозяйственными организациями округа отгружено продукции собственного производства по направлению «скот и птица» 408,2 тонны, показав рост к аналогичному периоду прошлого года более, чем в 7,5 раз. Производство молока крупного рогатого скота предприятиями округа достигло 2,2 тыс. тонн, что на 9,7% больше по сравнению с сопоставимым уровнем 2023 года.

По итогам января — марта 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 19% до 77 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.