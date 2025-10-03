Правительство утвердило план поэтапного решения топливной проблемы в Крыму

сегодня в 22:21

После обсуждения с вице-премьером Александром Новаком и главой Минэнерго Сергеем Цивилевым власти разработали двухэтапный план нормализации ситуации с топливом на крымских АЗС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, на первом этапе, до 10 октября, сохранится текущее ограничение — не более 20 литров бензина на одного водителя в сутки. Количество работающих заправок не изменится.

Начиная с 10 октября ситуация улучшится — власти обещают увеличить число АЗС, где автомобилисты смогут приобрести топливо в рамках установленного лимита.

К концу месяца Крым будет полностью обеспечен бензином. Уже с 20 октября количество автозаправочных станций в регионе увеличится.

План решения топливного вопроса утвержден на федеральном уровне. Власти просят жителей полуострова проявить терпение и понимание в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Крыму стали в ограниченном количестве продавать топливо в одни руки. При этом власти полностью обеспечили горючим все оперативные службы региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.