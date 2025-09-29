Аксенов рассказал о введении ограничения на продажу топлива в Крыму

Начиная с 29 сентября, жители Крыма временно не смогут покупать бензин для личных автомобилей в неограниченных количествах. Власти приняли решение ввести временные ограничения на продажу топлива в частные руки, об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С сегодняшнего (с 29.09.25 — ред.) дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — рассказал Аксенов.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся совещании с ключевыми нефтетрейдерами республики. Компетентные специалисты и власти рассмотрели проблемы топливного рынка и нашли пути решения текущих трудностей.

Участники совещания пришли к соглашению о том, что в течение ближайшего месяца цены на горючее не будут превышать установленных лимитов. Согласно достигнутой договоренности, литр дизельного топлива будет стоить не более 75 рублей, бензин АИ-92 не подорожает выше 70 рублей, АИ-95 останется в пределах 76 рублей, а премиальный АИ-95 не превысит отметку в 80 рублей за литр.

При этом Аксенов пообещал, что общественный транспорт и все оперативные службы, а также сотрудники сферы ЖКХ будут обеспечены топливом в полном объеме. На сайте Министерства топлива и энергетики Крыма будет обновляться информация о том, где бензин есть в наличии.

Аксенов выразил уверенность, что принятые меры помогут стабилизировать ситуацию с топливом в регионе без особых потерь.

