Правительство Украины запретило экспорт газа, золота и соли

сегодня в 15:49

Украинское правительство постановлением список товаров, для вывоза и ввоза которых в следующем году потребуется лицензирование и квотирование. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина страны.

В соответствии с документом, на 2025 год определены нулевые квоты на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов.

Однако кабмин установил квоты на коксующиеся угли марки «К» в размере 1,3 млн тонн и на жидкое топливо (мазут) — 400 тыс. тонн. Кроме того, правительство ввело лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и других продуктов аграрного сектора.

Как отметил замминистра экономики Украины Тарас Качка, введение ежегодного лицензирования и квотирования направлено на то, чтобы предотвратить возможный дефицит ключевых товаров на внутреннем рынке.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вашингтон передал Киеву первые средства за счет замороженных российских активов в размере 1 млрд долларов. Средства выделеныт Украине в виде заема в рамках инициативы G7.