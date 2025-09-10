Правило «второй руки»: Володин рассказал о законе для сохранения сбережений

В России закон о правиле «второй руки» при переводах, который вступает в силу в сентябре, поможет избежать потери сбережений, сообщает ТАСС .

Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он утчонил, что закон дает возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов и получения наличных. Он направлен на защиту граждан от совершения необдуманных действий в момент, когда те могут находиться под влиянием аферистов.

Ранее у злоумышленников появилась новая тактика. Они стали заставлять россиян перезванивать подставным участковым.