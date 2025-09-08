Мошенники стали заставлять россиян перезванивать подставным участковым

Сотрудники МВД России рассказали о новой тактике телефонных мошенников. Злоумышленники часто пытаются заставить потенциальную жертву самостоятельно позвонить по фальшивому номеру телефона, который якобы принадлежит участковому полицейскому, после чего получают доступ к личным данным и средствам людей, пишет ТАСС .

В ведомстве отметили, что преступники стремятся убедить граждан добровольно связаться с поддельным кол-центром, что повышает доверие жертвы к мошенникам и увеличивает шансы на успех преступной схемы.

В последнее время преступники изменили подход к обману граждан. Вместо того чтобы направлять поддельные номера в сообщениях или письмах, они начали звонить напрямую на домашние телефоны. По информации из наших источников, злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, в частности участковыми.

Основная цель таких звонков — завоевать доверие потенциальной жертвы. Мошенники сообщают расплывчатую информацию о якобы выявленной группе преступников, после чего оставляют контактный номер, по которому предлагают обратиться «для защиты».

Мошенники используют схему с двумя звонками. Сначала они звонят жертве, оставляя контактный номер. Затем следует второй звонок с имитацией вымогательства и ложными угрозами, чтобы напугать человека и заставить его связаться по ранее оставленному номеру. По информации УБК, при обратном звонке жертве объясняют, как якобы «защитить» свои деньги, уверяя, что преступники уже выявлены и для их поимки достаточно выполнить предложенные инструкции.

Так, по данным полиции, в августе пенсионерка из Москвы отдала свои накопления аферистам, оставив их в почтовом ящике в своем доме, поверив новой схеме обмана.