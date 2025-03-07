Права покупателей при покупке цветов: что нужно знать

Приобретая цветы, потребители имеют право на достоверную информацию о товаре, сообщила РИАМО главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова.

«На упаковке должна быть информация о товаре и правилах его хранения. Если продавец сообщил об особенностях ухода за цветами, но покупатель их проигнорировал, он не может предъявлять претензии к качеству товара», — пояснила Акимова.

Она отметила, что цветы входят в перечень товаров, не подлежащих возврату, если они надлежащего качества.

«Если вы купили розы, а адресат, например, хотел лилии, обменять цветы нельзя. Однако если они оказались ненадлежащего качества, продавец обязан вернуть деньги, предложить замену или снизить цену», — добавила эксперт.

Акимова разъяснила, что вернуть деньги за цветы можно в течение десяти дней, если доказано, что товар изначально был плохого качества.

«Важно внимательно осматривать цветы при покупке, чтобы избежать неприятных ситуаций. Если у растения есть дефекты, о которых продавец предупредил, возврат невозможен», — заключила специалист.