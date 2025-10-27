Популярность растет: эксперты проанализировали продажи iPhone в России

Продажи iPhone 17 в России выросли почти в 2 раза за последние 2 недели

Со старта продаж iPhone 17 в России прошел месяц. Эксперты проанализировали динамику покупок знаменитого американского смартфона за последние две недели. Оказалось, что продажи новой модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro выросли почти в два раза, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Другие модели — iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air — россияне покупают чаще на 46% и 34% соответственно. При этом за две недели цены на смартфоны упали на 23%.

Что касается конкретно москвичей, чаще всего они покупали топовую модель нового поколения iPhone 17 Pro Max. За две недели его продажи выросли на 46%, а цена упала на 6%.

На втором месте по популярности у москвичей iPhone 17 Pro. Его продажи за 14 дней выросли рекордно по сравнению с другими моделями — на 88%. Смартфон покупали на 11% дешевле, чем на старте продаж.

На третьем месте — базовая модель iPhone 17, продажи выросли в два раза, а цена упала на 11%. На последнем месте — iPhone 17 Air. Его покупают на 34% чаще, а стоит эта модель «яблока» на 23% дешевле.

Модели последнего поколения пользуются популярностью у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Самый дешевый iPhone 17 обнаружили в Калининграде — 80 000 рублей. В Краснодаре iPhone 17 Air в среднем стоил 81 000 рублей. Самый дешевый iPhone 17 Pro нашелся в Бурятии — за 103 000 рублей. Всего 105 000 рублей стоил iPhone 17 Pro Max в Иркутске.

