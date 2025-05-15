Показатели соцэкономразвития Подмосковья по итогам I кв 2025 г сохранили рост

Подмосковная экономика сохраняет положительную динамику — по итогам первых трех месяцев текущего года увеличились объемы промышленного производства, обороты строительства и торговли по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

По данным статистики, в первом квартале 2025 года индекс промышленного производства увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции промышленных предприятий региона достиг 1,7 трлн рублей, прибавив 17,4% к январю-марту 2024 года. Доля продукции обрабатывающих отраслей составила 88,4% в общем объеме отгрузки.

Индекс производства обрабатывающей промышленности в январе — марте увеличился на 5,7%. Двузначные темпы роста сохранились в производствах электрооборудования (+34,7%), готовых металлических изделий (+21,3%), химический веществ и продуктов (+10,7%).

По итогам первого квартала отмечен рост деловой активности в сфере строительства, преимущественно за счет роста строительства и капитального ремонта зданий, а также специализированных работ. Объем строительных работ вырос на 4,1% к январю-марту 2024 года и в денежном выражении составил 127,5 млрд рублей.

За январь–март текущего года автомобильным транспортом крупных и средних организаций перевезено 13,4 млн тонн грузов, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Грузооборот превысил 4 млрд тонно-километров, рост на 19,8%.

Розничный товарооборот региона вырос на 1,9%, составив 1,1 трлн рублей в первом квартале 2025 года. Оборот оптовой торговли увеличился на 2,1% до 3,2 трлн рублей.

Платные услуги населению достигли 259,6 млрд рублей, показав прирост 2,1%.

Среднемесячная заработная плата в январе–феврале 2025 года (по последней оперативной информации) приблизилась к 105 тыс. рублей или 119,1% к уровню января-февраля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.