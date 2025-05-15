Подмосковным экспортерам расскажут, какие товары агропрома востребованы в Индии

26 мая в 10:00 производители агропромышленного комплекса Подмосковья приглашаются к участию в онлайн-вебинаре «Особенности импорта продукции АПК в Индию», который организован Российским экспортным центром (РЭЦ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Участникам, желающим расширить присутствие за рубежом, расскажут, какие позиции являются наиболее востребованными на индийском рынке и как регулируется ввоз продукции АПК в государство.

Также слушатели обсудят, по каким товарным группам разрешен ввоз продуктов питания из России и по каким направлениям ввоз продукции на сегодняшний день закрыт.

Спикерами выступят представители РЭЦ в Индии и представитель Минсельхоза России в Индии. Регистрация участников доступна онлайн.

Организаторы отмечают, что зарегистрированным пользователям будут направлены запись вебинара и материалы, даже в случае, если не получится принять участие в реальном времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.