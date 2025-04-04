Подмосковный производитель композита увеличил производственные мощности в 2 раза

Компания «Гридекс-К», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», вдвое увеличила выпуск изделий из композитных материалов за счет запуска новой автоматизированной линии. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания занимается производством армирующих сеток и продукции из композитных материалов, которая используется в строительной сфере.

«Инвестиции в реализацию проекта на территории ОЭЗ «Дубна» уже превысили 390 млн рублей, 120 млн из которых были привлечены в рамках программы «Промышленная ипотека». В результате расширения производства и увеличения ассортимента геоматериалов, будут созданы и дополнительные рабочие места — в этом году штат сотрудников увеличат еще на 30%. На текущий момент компания поставляет продукцию не только по всей России, но и экспортирует в страны СНГ и за рубеж», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Гридекс-К» является инновационным предприятием по производству изделий на основе композитов из базальтового волокна, которые находят широкий спектр применения в самых различных отраслях, в первую очередь, в дорожном и гражданском строительстве. Вся выпускаемая на предприятии продукция проходит тщательные проверки и испытания, в том числе на высокую прочность и устойчивость к воздействию агрессивных сред. Качество изделий проверяют сразу несколько научно-исследовательских институтов и профильных организаций.

«Объем выручки нашей компании стабильно растет, ежегодно увеличиваясь на 35%. Статус малой технологической компании дал нам возможность получить ипотеку с пониженной процентной ставкой и сэкономить средства на дальнейшее развитие, а участие в программе льготного кредитования быстро развивающихся технологичных компаний — возможность приобрести вторую производственную линию. За счет этого мы продолжили активное развитие на рынке композитных материалов, расширили ассортимент изделий и удвоили объемы выпуска продукции», — отметил генеральный директор ООО «Гридекс-К» Евгений Матвеев.

Сегодня по своей оснащенности и техническим возможностям компания входит в число одной из самых современных отечественных предприятий, выпускающих композитные материалы и изделия из них. Ежемесячно предприятие отгружает заказчикам большой объем георешёток для армирования асфальтобетонных покрытий, стабилизации и разделения грунтов, укрепления откосов; систем водоотведения и быстровозводимых дорожных покрытий из композитных материалов, а также армирующих сеток из базальтового непрерывного волокна для применения в высотном и малоэтажном строительстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.