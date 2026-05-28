сегодня в 16:03

Подмосковных производителей пригласили на форум ритейла в Москве

Подмосковные производители смогут представить продукцию на XII международном форуме «Неделя Российского Ритейла», который пройдет с 22 по 25 июня 2026 года в Москве. Мероприятие объединит более 8 тыс. участников и станет площадкой для выхода в федеральные торговые сети, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Форум состоится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, д. 12. Ожидается участие представителей более 500 торговых сетей, производителей продовольственных и непродовольственных товаров, IT-компаний, логистических операторов, банков и отраслевых экспертов. Среди гостей — Х5, «Магнит», группа «Лента», «Азбука вкуса», «ВкусВилл», METRO, «АШАН Ритейл Россия», «Самокат», «Дикси», Spar и «О’кей».

Деловая программа включает свыше 130 сессий. Участники обсудят цифровизацию, логистику, развитие маркетплейсов, управление клиентским опытом, безопасность и антиконтрафакт, а также тренды food-ритейла, включая сегмент готовой еды. Центральной темой станет поиск новых возможностей для российского бизнеса.

На площадке будет работать экспозиция технологий и оборудования для торговли. Компании представят инновационные решения и проведут переговоры с потенциальными партнерами. Также запланирована церемония награждения победителей конкурса RETAIL WEEK AWARDS 2026. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли РФ, Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла и компания Retail Event. Регистрация открыта на официальном сайте форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.