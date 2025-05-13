Подмосковных предпринимателей в июле приглашают на бизнес-миссию во Вьетнам

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) рассматривает возможность организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства региона в межрегиональной бизнес-миссии во Вьетнам. Мероприятие пройдет в июле в городе Хошимин, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие актуально для подмосковных компаний, которые занимаются расширением экспортной деятельности или рассматривают возможность выхода на вьетнамский рынок. Основная цель поездки — презентация продукции производителей Московской области потенциальным вьетнамским партнерам, а также налаживание деловых контактов через проведение индивидуальных и групповых бизнес-встреч формата B2B.

При организации бизнес-миссии Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно.

Для участия в бизнес-миссии необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/vietnambm2025. Подробная информация о дате проведения мероприятия будет направлена зарегистрированным участникам в отдельном письме.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Подробнее — на сайте: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.