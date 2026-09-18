Подмосковная компания представит технологии атомной отрасли в Москве

Компания «Росатом ИнтелМаш» 23 сентября проведет в Москве мероприятие с демонстрацией робототехнических решений для атомной промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Росатом ИнтелМаш» 23 сентября, в преддверии Дня работника атомной промышленности, проведет день передовых технологий автоматизации атомной отрасли. Начало мероприятия — в 10:30 по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 58.

«Росатом ИнтелМаш» — отраслевой интегратор госкорпорации «Росатом» по направлению «Робототехника». Компания разрабатывает, производит и внедряет робототехнические комплексы и технологические решения для работы в экстремальных и специфических условиях, а также сопровождает проекты на всех этапах.

Участникам покажут робототехнические решения и представят технологии автоматизации. В деловой программе запланирован обмен опытом с отраслевыми экспертами. К участию приглашаются преподаватели, студенты, представители СМИ, руководители и специалисты атомной отрасли.

Для участия необходима регистрация. Контакты: ananshershneva@atomintelmash.ru, тел. +7 985 793-35-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.