Подмосковье вошло в топ-5 по числу финалистов премии «Молодой промышленник года»

Финалистами IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» стали 12 предпринимателей из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В финал конкурса вышли Илья Анучин (ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), Диана Вековищева (АО «ОСНОВА»), Евгений Волков (ООО «Органик»), Георгий Иванов (ООО «ПолимерАльянс»), Евгения Кожаева (ООО «Домостроительный комбинат «Сибпромстрой Московия»), Дмитрий Кульков (ООО «Пластик Он Лайн»), Михаил Олегин (ООО «Поккельс»), Игорь Панин (ООО «Эффективные фильтрационные системы»), Павел Сергеев (ООО «ХАРЦ Лабс»), Сергей Трускавецкий (ООО ПК «ЭЛЬГЛАСС»), Рафаэль Хабиров (ООО «МОБИТРАК»), Сергей Шаталов (ООО «Проинжиниринг»).

ТОП-200 финалистов Премии, определенный на основе оценок комиссии Президентской академии РАНХиГС, был обнародован в ходе онлайн-встречи номинантов IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» с директором департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олегом Ступиным и оргкомитетом от клуба молодых промышленников.

«Попасть в этот список — почетно. В нем те, кто сегодня олицетворяет будущее промышленности нашей страны, люди с особыми лидерскими качествами и стремлением развивать не только собственный бизнес, но и экономику страны в целом. Мы взаимодействуем со всеми, кто попадает в этот список, делаем на вас ставку и продолжим активную совместную работу», — отметил Олег Ступин.

Директор департамента региональной промышленной политики подчеркнул, что рекордом Премии стало 700 заявок, полученных в этом году. Организаторы впервые расширили лонг-лист со 100 до 200 участников, чтобы отметить больше перспективных проектов.

Регионам-лидерами по количеству финалистов в топ-200 стали: Москва (20 номинантов в ТОП-200), Челябинская область (13), Санкт-Петербург и Московская область (по 12), Алтайский край (9). Всего же география ТОП-200 охватила 60 регионов.

«Столь широкая представленность регионов подтверждает, что промышленный потенциал России растет повсеместно, — поделился председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев. — Мы видим, как с каждым годом повышается не только количество, но и качество проектов, многие участники осваивают новые ниши, внедряют прорывные технологии. Это именно те люди, которые своими руками строят будущее».

Отраслевое распределение финалистов отражает динамичные направления развития промышленности среди малых и средних предприятий. Почти четверть проектов в топ-200 представляют машиностроение, включая станкостроение, тяжелое машиностроение, судостроение, приборостроение, робототехнику. Каждый десятый финалист работает в химической промышленности. Немногим меньше представительство радиоэлектронной промышленности (микроэлектроника, производство датчиков, радиолокация, IT-оборудование) и обрабатывающего производства (металлообработка, производство строительных материалов, деревообработка).

Руководителей предприятий из большинства регионов сегодня нашли возможность подключиться к онлайн-встрече, чтобы первыми услышать результаты и ощутить себя частью масштабного сообщества молодых промышленников России.

Со второй половины мая на сайте премии стартует открытое голосование за «Лучшего молодого промышленника по результатам народного голосования». Одновременно проекты финалистов будет оценивать жюри из сильнейших экспертов отрасли, которое определит 10 победителей, включая обладателя звания «Молодой промышленник года», а также победителей номинаций «Молодая промышленница» и «Промышленный туризм». Все финалисты из топ-200 будут приглашены на церемонию награждения, которая состоится 8 июля 2025 года в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге.

Для участников премии уже проведен цикл обучающих мероприятий, а финалистов ждет специальная деловая программа.

Ознакомиться со списком финалистов можно на сайте премии: https://mprom.site.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.