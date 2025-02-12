Подмосковье вошло в рейтинг лидеров нацпроекта «Производительность труда» за 2024 год

Московская область по промежуточным итогам реализации национального проекта «Производительность труда» за 2024 год вошла в группу лидеров рейтинга, который составило Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК». Оценивалась эффективность работы по вовлечению предприятий в нацпроект при поддержке экспертов регионального и федерального центров компетенций. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В 2024 году специалисты регионального центра компетенций Московской области привлекли 42 предприятия, превысив годовой план. Всего же по итогам прошлого года в проекте были задействованы 280 подмосковных компаний. Экономический эффект от реализации принципов бережливого производства на подмосковных предприятиях превысил 9 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампредседателя добавила, что в Подмосковье проект «Производительность труда» охватывает приоритетные отрасли, включая обрабатывающее и пищевое производство, сельское хозяйство, строительство и другие. Специалисты РЦК МО оказывают адресную поддержку компаниям, включая оптимизацию процессов и обучение. В результате в среднем участникам удается на 36% сократить время протекания процессов, на 35% уменьшить незавершенное производство и на 36% увеличить выработку.

Так, например, в прошлом году в Истре на предприятии «Павловская слобода» был реализован проект по оптимизации процесса производства сырокопченого бекона. В результате удалось добиться снижения времени протекания процессов с 265 часов до 182 — на 31%, снизить запасы с 78 тонн до 41 тонны — на 48%, а также увеличить выработку на каждой линии с 464 кг до 510 кг — на 9%.

При подсчете рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2024 год учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивался охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На оценку также влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки и эффективность работы РЦК. Итоговый рейтинг за 2024 год будет подготовлен в конце 2025 года, после получения данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов ФНС.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку через портал Производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», – отметил Воробьев.