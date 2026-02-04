Подмосковье увеличило экспорт переработанных фруктов, овощей и орехов в 2025 г

В 2025 году Подмосковье сохранило лидерство среди российских регионов по экспорту продуктов переработки фруктов, овощей и орехов. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, объем экспорта достиг 58,5 тысячи тонн, что на 38% превышает показатели пятилетней давности.

Рост экспорта связывают с внедрением современных технологий на предприятиях, участием компаний в международных выставках и оптимизацией логистики. Эти меры способствовали повышению качества продукции и расширению рынков сбыта.

Крупнейшими экспортерами стали ООО «Аграна фрут» из Серпухова, ООО «Мартин» из Электроуглей и ООО «Соломон-Трейд» из Одинцово. Компании поставляют фруктовые пюре, соки, концентраты, овощные продукты, снеки, сушеные орехи и готовые закуски. Продукция пользуется спросом в странах СНГ, Азии и Ближнего Востока благодаря натуральности и высокому качеству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.