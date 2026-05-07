Подмосковье представит медиативные практики на форуме ГОСЗАКАЗ

Экспертная дискуссия о внедрении медиативных процедур в корпоративных закупках пройдет 14 мая 2026 года в Москве на XXI Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». Подмосковье представит практику урегулирования конфликтов в контрактной системе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Дискуссия «От конфликта к диалогу: практика внедрения медиативных процедур в корпоративных закупках» состоится в ИЦ «Сколково». Организаторами выступают комитет по конкурентной политике Московской области и центр коммуникации и медиации Академии контрактных отношений.

Поставщикам расскажут, как урегулировать претензии на ранней стадии, избежать одностороннего расторжения контракта и включения в реестр недобросовестных поставщиков. Эксперты также разберут способы выстраивания работы с субподрядчиками и внутри команды для соблюдения сроков исполнения.

Заказчикам представят методику снижения конфликтности и профилактики срывов сроков, а также инструменты, позволяющие сократить нагрузку на юридические службы и выстроить взаимодействие с поставщиками без постоянной претензионной переписки.

В обсуждении примут участие представители правительства Подмосковья, Московского областного УФАС России, профессиональных объединений и бизнеса. По итогам встречи планируется представить дорожную карту по внедрению медиации в корпоративных закупках и раздаточные материалы с типовыми формулировками медиативных оговорок и алгоритмами действий в конфликтных ситуациях. Участие очное и бесплатное по регистрации на форум.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.