Пять подмосковных компаний стали участниками международной выставки в Узбекистане

Пять компаний из Подмосковья стали участниками международной энергетической выставки Power Uzbekistan 2025 при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Международная выставка Power Uzbekistan проходила с 13 по 15 мая в Ташкенте (Узбекистан). Это крупнейшее ежегодное событие для профессионалов энергетической индустрии. Экспозиция выставки представляет практически все основные направления энергетического комплекса — энергетика, энергосбережение, электротехническое оборудование, альтернативные и возобновляемые источники энергии, атомная энергия, силовая электроника, теплоэнергетическое оборудование.

На коллективном стенде Московской области были представлены 5 компаний, работающих в энергетической отрасли: производитель контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика» (г. Одинцово), производитель магнитопроводов для силового электрооборудования «ЗэтЭнерго» (г. Бронницы), производитель электроизоляционной бумаги «Серпуховская Бумага» (г. Серпухов), производитель оборудования для нефтегазовой отрасли «СТС-ГЕОСЕРВИС» (г. Раменское), а также производитель систем электрообогрева «ССТэнергомонтаж» (г. Мытищи).

Участие компаний было организовано фондом поддержки ВЭД МО. В рамках поддержки экспортеров Фондом была профинансирована аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать о поддержке экспортеров в Подмосковье можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.