«Пьяный мастер» назвал идею о запрете продажи алкоголя до 21 года нелогичной

Блогер Пузырев: запрет на продажу алкоголя до 21 года только подогреет интерес

По мнению автора Telegram-канала «Пьяный мастер» Дениса Пузырева, решение об ограничении продажи алкоголя россиянам младше 21 года выглядит нелогично, сообщает Инфо24 .

Он напомнил, что в России 18-летним молодым людям доверяют нести оружие и служить в армии, считающим их достаточно взрослыми для таких серьезных обязанностей. Однако одновременно им запрещают покупать алкоголь — это противоречие вызывает у эксперта недоумение.

Денис Пузырев отметил, что инициатива главы СКР Александра Бастрыкина не является разумной, поскольку молодежь всегда сможет найти способы обойти этот закон.

«Запреты только подогреют интерес, мне кажется», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что если кто-то истинно желает получить алкоголь, он найдет способ это сделать независимо от установленного законодательства.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов рассказал, что условно безопасной дозой алкоголя в день считается 30 г для мужчин, что эквивалентно 2 бокалам вина.