Овчинский: идут работы по монтажу фасада дома по реновации в Южном Бутове

На юго-западе столицы ведется возведение новостройки для переселения по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом строят по адресу: Чечерский проезд, з/у 28/2. Его общая площадь составляет более 35 тыс. кв. м. На данный момент там идут работы по монтажу фасада и внутренних инженерных систем.

«ЖК будет состоять из двух корпусов переменной этажности. В нем оборудуют 371 квартиру площадью свыше 21 тыс. кв. м. Четыре из них оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В подъездах разместят помещения для консьержа и колясочные, а на первых этажах откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры. В пешей доступности от новостройки находятся станция метро „Улица Горчакова“, школы и детские сады», — поделился министр.

Вблизи дома обустроят детскую площадку с мягким резиновым покрытием, спортивную зону и два места для спокойного времяпрепровождения. Проект включает масштабное озеленение территории.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. Полная информация о программе реновации доступна на сайте mos.ru.