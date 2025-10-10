Около 40% самозанятых перейдут на теневой рынок в случае отмены этого статуса

Результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль» показали, что в случае отмены этого статуса до 40% участников рынка могут уйти в тень. Отмена режима приведет не только к росту теневого рынка, но и к потере налоговых отчислений, сообщает ТАСС .

Согласно исследованию, самозанятый режим помоги выйти из тени тем, кто зарабатывает до 2,4 млн рублей в год и работает на себя. До введения режима эти люди получали деньги на карту или наличными и не платили налоги.

Отмена режима может вернуть в тень до 40% участников рынка — прежде всего в сферах доставки, HoReCa, торговли и бытовых услуг.

Средний доход самозанятых составляет 80 131 рубль в месяц — 961 572 рубля в год. При налоге в 4–6% самозанятый платит государству около 48 тыс. рублей налогов в год. При переходе на стандартную систему с НДФЛ и страховыми взносами годовая нагрузка вырастет до 414 000 рублей.

Руководитель проектов развития платформы «Консоль» Александр Авдеев отметил, что самозанятость существует в качестве эксперимента. После его окончания вероятно, что режим станет нормой. В случае отмены пострадают розничная торговля, HoReCa и доставка, складская логистика и хранение, IT и креативные индустрии.

Ранее во время заседания правительства РФ его председатель Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января 2026 года у самозанятых россиян появятся оплачиваемые больничные. Для этого они должны будут воспользоваться добровольным страхованием в Соцфонде.

