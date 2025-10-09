В России у самозанятых появятся больничные

Мишустин: у самозанятых с 1 января 2026 года будут оплачиваемые больничные

Во время заседания правительства РФ его председатель Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января 2026 года у самозанятых россиян появятся оплачиваемые больничные. Для этого они должны будут воспользоваться добровольным страхованием в соцфонде, сообщает « Царьград ».

Самозанятые смогут по своему желанию отправлять взносы на добровольное страхование. Сумма выплат, которые можно получить за год, составит от 35 тыс. до 50 тыс. рублей. Ее размер варьируется в зависимости от стажа и других параметров.

Взносы будут маленькими — примерно 1,3 тыс. или 1,9 тыс. рублей ежемесячно. Если самозанятые не будут оформлять листок нетрудоспособности больше полутора лет, размер отчислений можно будет снизить.

Мишустин объяснил, что заболевание может негативно повлиять на уровень дохода. В этом случае самозанятый может лишиться средств к существованию. Благодаря добровольному социальному страхованию, можно обезопасить себя в подобных ситуациях.

Председатель правительства РФ добавил, что экспериментальный налоговый режим будет работать до конца 2028 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.