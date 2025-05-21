Объем закупок госкомпаний у самозанятых Подмосковья превысил 368 млн руб

По итогам первого квартала 2025 года объем закупок госкомпаний у самозанятых Московской области по 223-ФЗ вырос почти в 3,3 раза. По этому показателю регион вошел в пятерку лидеров в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В январе–марте 2025 года госкомпании по 223-ФЗ закупили у самозанятых Подмосковья товаров и услуг на сумму 368,6 млн рублей. По сравнению с первым кварталом 2024 года объем закупок вырос почти на 230%. Поставщиками товаров и услуг для госкомпаний стали более 300 подмосковных самозанятых», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным корпорации МСП, общий объем закупок госкомпаний по России у самозанятых по 223-ФЗ в 1 квартале 2025 года превысил 6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 172%. Количество самозанятых граждан, заключивших договоры с госзаказчиками, относительно первых трех месяцев прошлого года увеличилось на 26% и составило более 3,6 тыс.

«Госзакупки стали важным рынком сбыта для самозанятых. Число заключенных договоров выросло на 13% и превысило 4,4 тысячи. Мы видим рост в области научной деятельности, образования, информационных технологий, архитектуры, а также в сфере креативных индустрий», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший прирост по объему закупок у самозанятых по итогам первого квартала 2025 года был отмечен в сферах услуг по ремонту оборудования (в 17,2 раза), услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа (в 7,4 раза), услуг страхования (в 3,6 раза), услуг по рекламе и исследованию конъюнктуры рынка (в 3,3 раза), а также профессиональных, научных и технических услуг (в 2,4 раза).

Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25%-й квоты на закупку продукции у МСП по 223-ФЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.