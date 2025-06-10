Объем инвестиций в капитал Подмосковья превысил 360 млрд руб по итогам I полугодия

Объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам первого квартала 2025 года превысил 362 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В январе–марте 2025 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 362,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост показателя с учетом дефлятора составил 28,1%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал Московской области превысил 1,8 трлн рублей. Как ожидается, в текущем году показатель преодолеет знаковую отметку в 2 трлн рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.