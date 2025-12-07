Нужно много кофе: города РФ, чьи жители больше всего тратят на этот напиток

Жители Челябинска, Санкт-Петербурга больше всего тратят на кофе

Больше остальных на покупку кофе в городах-миллионниках страны тратят жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, сообщает РИА Новости .

По данным аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в сентябре–октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, затем идет Санкт-Петербург с тратами в 603 рубля. Топ-3 замкнул Новосибирск (597 рублей).

Еще высокий уровень расходов в городских кофейнях выявили в Москве — 564 рубля, Красноярске — 506 рублей и Краснодаре — 501 рубль.

До 500 рублей за кофе платят жители Ростова-на-Дону (средний чек — 494 рубля), Казани (477 рублей) и Волгограда (470 рублей). Также в топ-10 городов с самыми высокими «кофейными расходами» вошел Екатеринбург, там в среднем на этот напиток тратят 467 рублей.

По мнению гендиректора компании «Платформа ОФД» Дмитрия Батюшенкова, потенциал развития кофеен на сегодняшний день сосредоточен в регионах. На каждой территории есть собсвенные особенности поведения посетителей кофеен и показатели продаж.

«В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число „белых пятен“, не занятых кофейнями», — добавил Батюшенков.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что безопасная суточная доза кофеина для взрослого не должна превышать 400 миллиграммов, ее стоит распределять на несколько приемов в течение дня, а беременным — сокращать вдвое.

