Не более 400 мг: россиян предупредили о передозировке кофе

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что безопасная суточная доза кофеина для взрослого не должна превышать 400 миллиграммов, ее стоит распределять на несколько приемов в течение дня, а беременным — сокращать вдвое, сообщает RT .

«400 мг разом могут у некоторых чувствительных людей вызвать беспокойство, психомоторное возбуждение, нарушения сна, расстройство ЖКТ и многое другое», — отметил специалист.

По его словам, поглощение сразу 1-1,5 граммов кофеина способно вызвать серьезную интоксикацию, проявляющуюся в дезориентации, учащенном сердцебиении до 200 ударов в минуту, скачках кровяного давления, поражении печени и даже разрушении клеток скелетных мышц. Водовозов посоветовал прислушиваться к своим ощущениям.

Если даже минимальная доза кофеина в 400 мг, содержащаяся в продуктах питания, вызывает негативную реакцию, рекомендуется уменьшить ежедневное потребление до 300 или 200 мг. Следует придерживаться более низкой дозировки до тех пор, пока неприятные ощущения после употребления кофеиносодержащих продуктов полностью не пройдут, заключил доктор.

